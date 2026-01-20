A partire da domani, riapre la possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali. Tuttavia, per molti contribuenti questa opzione potrebbe rappresentare una trappola, specialmente per coloro che, già coinvolti in precedenti sanatorie, si trovano ora in difficoltà economiche e decaduti dai piani di pagamento. È importante valutare attentamente le condizioni e le implicazioni prima di procedere.

Roma, 20 gen. (askanews) – Domani riapre la rottamazione ma “per molti sarà una “trappola senza via d’uscita” con il rischio che si crei un “esercito degli esodati” composto da chi aveva aderito alle precedenti edizioni della sanatoria e che, per difficoltà economiche, è decaduto dai piani di pagamento. Lo spiega il tributarista Gianluca Timpone. “C’è il via libera ufficiale: a partire da domani, 21 gennaio, i contribuenti potranno presentare le istanze per l’accesso alla nuova edizione della rottamazione delle cartelle esattoriali. Una misura attesa, che punta a svuotare il magazzino della riscossione, ma che presenta un perimetro d’azione molto più stretto e selettivo rispetto al passato” afferma, spiegando che “la nuova definizione agevolata riguarda esclusivamente i carichi affidati all’Agente della Riscossione entro il 31 dicembre 2023.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Fisco: Rosato, “Sulla rottamazione non dare un messaggio sbagliato”

Fisco, parte la corsa per la rottamazione delle vecchie cartelle. Tutte le tappeÈ aperta la procedura per la rottamazione delle cartelle esattoriali, con la possibilità di aderire alla quinta definizione agevolata.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fisco, Timpone: riapre la rottamazione ma per molti sarà una trappola - Roma, 20 gen. (askanews) – Domani riapre la rottamazione ma per molti sarà una trappola senza via d’uscita con il rischio che si crei un esercito degli esodati composto da chi aveva aderito alle ... askanews.it

Manovra, Timpone: Rottamazione 5.0, un patto tra Fisco e imprese - Roma, 12 dic. (askanews) - L'estensione della Rottamazione 5 anche ai ruoli derivanti da avvisi di accertamento può diventare un vero e proprio contratto di fiducia tra Fisco e contribuente. notizie.tiscali.it

Navigare sicuri, anche quando il mercato è in tempesta. Affrontare il mondo del fisco e della gestione aziendale può sembrare una navigata in mare aperto: a volte il cielo è sereno, altre volte arrivano nubi improvvise. Ma come recita il proverbio: la differen facebook