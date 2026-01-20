Fisco | Guerra Pd ' da Meloni tre affermazioni discutibili'

Il recente intervento della presidente del Consiglio Meloni sul tema fiscale ha suscitato diverse discussioni. Secondo il deputato della Lega, Guerra, alcune affermazioni di Meloni risultano discutibili e meritano un’analisi più approfondita. In un contesto di continuo confronto sulle politiche fiscali italiane, è importante valutare con attenzione le dichiarazioni ufficiali per comprendere meglio le posizioni e le eventuali implicazioni per cittadini e imprese.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Tre affermazioni da discutere, quelle della presidente del Consiglio Meloni sul fisco. Uno: 'Il carico fiscale sui nuclei familiari si è ridotto di oltre 33 miliardi?. Falso: le famiglie non pagano 33 miliardi in meno di tasse. 33 miliardi è la somma di tagli fiscali, temporanei e permanenti, spalmati su 4 anni. Per esempio, per fare 33 il taglio del cuneo fiscale del 2024 è sommato a quello del 2025". Lo afferma Maria Cecilia Guerra della segreteria del Partito Democratico, responsabile Lavoro "Due: 'Secondo l'Ufficio studi della CGIA la pressione fiscale complessiva risulta in aumento, . 🔗 Leggi su Iltempo.it

