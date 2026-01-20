Firenze un sigillo di Stato per l’arte | Mattarella premia la Fondazione Zeffirelli

Firenze si conferma città di eccellenza artistica, ricevendo un riconoscimento ufficiale. La Fondazione Zeffirelli ha annunciato di aver ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica, un tributo alla carriera e all’eredità del Maestro. Questo premio sottolinea l’importanza della città e del suo patrimonio culturale, rafforzando il legame tra arte, tradizione e riconoscimento istituzionale.

FIRENZE – Un sigillo della massima carica dello Stato impreziosisce il ricordo del Maestro. La Fondazione Zeffirelli ha comunicato con orgoglio un traguardo prestigioso: il conferimento della Medaglia del Presidente della Repubblica alla rassegna dedicata al grande regista. Non si tratta di una semplice formalità istituzionale. Questo riconoscimento certifica l'alto profilo culturale dell'iniziativa. È un tributo vivo all' eredità intellettuale e creativa di Franco Zeffirelli, un artista il cui linguaggio visionario non smette di affascinare e di dialogare con le nuove generazioni. Il sipario sull'evento si alzerà a breve.

