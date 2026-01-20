Firenze in scena al teatro Lumiére ‘Due più duecinque e mezzo’

Il 19 gennaio 2026, il teatro Lumiére di Firenze ospiterà lo spettacolo

Firenze, 19 gennaio 2026 – Al teatro Lumiére va in scena " Due più due.cinque e mezzo " della Compagnia Giovani del Lumiére. L’appuntamento è sabato 24 gennaio alle ore 20:45 e domenica 25 gennaio alle ore 16:45 al teatri di via di Ripoli 231. Mariateresa è un scrittrice e una sognatrice romantica, sposata con Giorgio, professore di matematica, e anche con Danny, musicista, che la conosce come Teresa. Con la scusa degli impegni di lavoro, Mariateresa trascorre il suo tempo alternando l'uno con l'altro, e le cose sembrano funzionare finché Mariateresa non scopre di essere incinta. Chi sarà il padre? Ma soprattutto, dato che nessuno dei due uomini ha la minima intenzione di avere figli, che farà adesso? "I Cenci", i giovani promettenti attori della compagnia giovanile del Lumiére, debuttano per la prima volta come compagnia grazie al loro regista e insegnante Vittorio Cencioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lanazione.it - Firenze, in scena al teatro Lumiére 'Due più due...cinque e mezzo'

