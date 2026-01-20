Fiorini in caduta libera

La Fiorini Rugby Pesaro, fino a poco tempo fa in testa alla serie A, sta attraversando un momento di difficoltà che l’ha fatta scivolare al quinto posto. La dinamica del campionato è spesso imprevedibile e richiede costanza e attenzione. Questa fase rappresenta una sfida importante per la squadra, che dovrà ritrovare compattezza e determinazione per risalire la classifica.

E' in caduta la Fiorini Rugby Pesaro, serie A. Da capolista a quinta. Il passo è breve. Il campionato è così, insidioso. L'anno scorso una scalata che ha fatto sognare e quest'anno l'obiettivo playoff, l'anno scorso sfuggito per un soffio. Ma adesso la situazione si complica. Nulla è perduto, certo, ma ora bisogna prima di tutto capire cosa non va. E' facile rispondere che la squadra è falcidiata dagli infortuni. Si sa questo sport è di contatto. Sono comunque giocatori importanti quelli fermi ai box. La realtà è questa. Anche domenica sono scesi in campo i giovani, 18-19 anni, bravi ma a cui forse manca un po' di esperienza.

