Fiorentina e Roma l’Osservatorio ha deciso | pugno di ferro UFFICIALE

L’Osservatorio ha annunciato ufficialmente un intervento deciso dopo gli scontri tra Fiorentina e Roma sull’A1, avvenuti due giorni fa. La sanzione, già prevista, rappresenta la volontà di applicare una tolleranza zero contro le violenze nel calcio. Dopo le scene di domenica nei pressi di Casalecchio di Reno, si intensificano le misure per garantire maggiore sicurezza e prevenire ulteriori incidenti.

Dopo gli scontri di due giorni fa sull’A1 è arrivata la dura sanzione che era già nell’aria in queste ore Era stata promessa tolleranza zero nei confronti delle tifoserie violente nel calcio e così sarà dopo le scene di domenica sull’ A1 nei pressi dell’uscita per Casalecchio di Reno. Ultras di Fiorentina e Roma infatti sono venuti a contatto sulla corsia di emergenza, diverse decine di tifosi incappucciati con spranghe e altri oggetti contundenti, con i quali hanno anche danneggiato auto e causato danni evidenti alla circolazione. I video girati dagli automobilisti passati davanti a questo teatro avevano fatto subito il giro del web e la decisione del Viminale era nell’aria. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Divieto di trasferta ai tifosi di Roma e Fiorentina: l'Osservatorio rimanda la decisioneLa modalità è quella già utilizzata a gennaio 2023, quando il Viminale decise di sospendere per due mesi le trasferte ai sostenitori giallorossi e a quelli del Napoli, coinvolti in un'altra domenica d

Roma e Fiorentina, stop Viminale a trasferte fino a fine stagione: anticipazione Adnkronos

