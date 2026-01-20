Si avvicina la possibile cessione di Edin Dzeko dalla Fiorentina, con interesse da parte di club esteri. Tuttavia, un suo ex compagno di squadra ha espresso il desiderio di rivederlo in Serie A. Si intensificano le voci sul futuro del bosniaco, la cui esperienza potrebbe presto prendere una nuova direzione. Restano da seguire gli sviluppi di questa trattativa, ancora avvolta da alcune incognite.

Bobb via dal Manchester City? L’attaccante norvegese può restare in Premier League: offerta da 35 milioni! Carrasco in Serie A? Il belga offerto a due big del nostro campionato! Volontà chiara da parte sua Toth Bournemouth, adesso è ufficiale: niente Lazio per il centrocampista ungherese! Il comunicato Mercato Genoa: sirene nelle scorse ore per Norton-Cuffy! Intanto è fatta per Bijlow e viene ufficializzato un addio. Tutti i movimenti Serie A, stangata in arrivo per Roma e Fiorentina? Possibile blocco delle trasferte dopo gli scontri in autostrada Maicon non ha dubbi: «L’Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perché! Si capiva che Chivu avrebbe fatto l’allenatore» Carrasco in Serie A? Il belga offerto a due big del nostro campionato! Volontà chiara da parte sua Mercato Genoa: sirene nelle scorse ore per Norton-Cuffy! Intanto è fatta per Bijlow e viene ufficializzato un addio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fiorentina, Dzeko al passo d’addio? Sirene estere per il bosniaco, ma un suo ex compagno lo vuole in Serie A!

Dzeko Fiorentina, possibile addio a gennaio? Questo club di Serie A ha messo nel mirino l’attaccante bosniaco. Le ultime sulla trattativaDzeko potrebbe lasciare la Fiorentina a gennaio: il club viola ha messo nel mirino un attaccante bosniaco, ma sul suo percorso si è inserito anche il Cagliari, desideroso di rinforzare l’attacco con un giocatore di esperienza.

Leggi anche: Genoa Fiorentina, un intruso in conferenza stampa di De Rossi: l’abbraccio al tecnico rossoblù di Dzeko che saluta il suo ex compagno: la ricostruzione dell’episodio

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Calciomercato live: Lang dice sì al Galatasaray, Mateta-Juve ore calde, Lucca verso la Premier League; Calciomercato, le ultime news di oggi; Fiorentina: De Gea stringe i denti per il colpo alla caviglia. A Bologna giocherà. Trattativa serrata per Harrison con il Leeds; Fiorentina, Il colpo di mezzanotte - Il giorno di Baldanzi, pronto a vestirsi di viola.

Dzeko a un passo dalla cessione, accordo trovato con lo Schalke 04: cosa manca per l'addio alla Fiorentina - L'avventura di Edin Dzeko alla Fiorentina è a un passo da essere chiusa dopo soli pochi mesi: l'ex Inter ha raggiunto un'intesa con il club tedesco. msn.com

Dzeko-Fiorentina, è già finita: addio anticipato - Avventura al capolinea per Edin Dzeko alla Fiorentina: ecco le ultimissime in casa viola e i possibili scenari ... calciomercato.it

Fiorentina sotto il settore ospiti dopo la sconfitta con l'Atalanta, Serie A 2025 2026...

#Calciomercato, si accende la corsa a Edin #Dzeko: sul calciatore della #Fiorentina testa a testa #Schalke04-#ParisFC - facebook.com facebook

#Fiorentina, flop #Dzeko: dove può andare e quanto risparmia il club viola x.com