fiorello difende laura pausini dalle polemiche

Fiorello a La Pennincanza ha deciso di prendere le difese di Laura Pausini che ha fatto la cover di Due Vite di Marco Mengoni Fiorello a La Pennicanza ha difeso Laura Pausini dalle critiche che in questi giorni la stanno assalendo dopo aver pubblicato la cover di Marco Mengoni, Due Vite. Non solo a molti ascoltatori il brano non è piaciuto ma ad alimentare le polemiche è stato lo staff della cantante che ha risposto in maniera stizzita a tutti i followers che hanno espresso pareri negativi sulla canzone. A La Pennicanza Fiorello ha teso una mano verso Laura Pausini ritenendo che i commenti subiti sono stati troppo cattivi: “Devo toccare un argomento che mi ha dato un po’ di fastidio, tu devi dirmi se è possibile questa cosa qui, ‘Laura Pausini nella bufera per la cover di Mengoni’. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Fiorello difende Laura Pausini: «Le canzoni sono di tutti, una cover è un segno di stima»Fiorello interviene sulla polemica riguardante Laura Pausini, sottolineando che le canzoni sono un patrimonio condiviso e che le cover rappresentano un gesto di rispetto.

