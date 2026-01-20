Finto rinnovo dell' assicurazione via SMS | truffata donna a San Giorgio a Liri denunciato 44enne
Una donna di San Giorgio a Liri è stata truffata tramite un finto messaggio SMS che annunciava il rinnovo dell’assicurazione. L’episodio si aggiunge a una serie di tentativi di frode online, sfruttando la pressione legata alla scadenza delle polizze auto. La Polizia ha denunciato un uomo di 44 anni responsabile dell’inganno, evidenziando l’importanza di verificare sempre le comunicazioni ufficiali per evitare truffe.
Ancora una truffa telematica, ancora una volta facendo leva sulla necessità impellente di rinnovare la polizza auto. I Carabinieri della Stazione di San Giorgio a Liri (Frosinone), al termine di una mirata attività d'indagine, hanno denunciato a piede libero un uomo di 44 anni, ritenuto.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
