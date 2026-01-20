Finn Wolfhard ha rinnovato il classico delle sneaker adidas Samba, portandolo in una nuova interpretazione. Questa collaborazione sottolinea come un modello iconico possa adattarsi alle tendenze contemporanee, mantenendo il suo stile originale. La versione rivisitata di Wolfhard si inserisce perfettamente nel panorama delle calzature senza rinunciare alla qualità e alla tradizione del brand adidas.

Dicevano che l'adidas Samba fosse morta. Ma proprio prima che venisse piantato l'ultimo chiodo nella bara, Finn Wolfhard ha tirato fuori il defibrillatore e ha urlato "LIBERA." Con più plot armour dell'ultima stagione di Stranger Things, la sneaker vintage potrebbe davvero essere tornata dall'orlo del baratro. Mentre passava del tempo a New York con gli ex co-protagonisti Joe Keery e Gaten Matarazzo, Wolfhard si è fatto vedere con le adidas Samba OG in Cloud White – una combinazione di colori un tempo amatissima dagli appassionati di menswear di tutto il mondo, prima di trasformarsi in un vero e proprio tratto della personalità.

© Gqitalia.it - Finn Wolfhard ha riportato in vita le adidas Samba

Finn Wolfhard ha riportato in vita le adidas Samba - Dicevano che l'adidas Samba fosse morta. Ma proprio prima che venisse piantato l'ultimo chiodo nella bara, Finn Wolfhard ha tirato fuori il defibrillatore e ha urlato LIBERA. Con più plot armour ...

