Finisce in una scarpata con il furgone | paura a Oggiono

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio a Cesana Brianza, quando un uomo di 42 anni ha perso il controllo del furgone finendo in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per verificare le condizioni del conducente e mettere in sicurezza l’area. L’episodio si è verificato intorno alle 17, senza riportare feriti gravi.

