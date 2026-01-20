Finalmente la Cun del grano per ora la sede resta a Roma | da 8 anni Foggia si batte per ottenerla

Il 16 gennaio è stata istituita ufficialmente la Commissione Unica Nazionale del grano duro, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Questo organismo avrà il compito di definire il prezzo indicativo del grano duro prodotto in Italia e monitorarne le tendenze di mercato. La sede della commissione rimane a Roma, mentre Foggia continua a lottare per ottenere questa importante istituzione.

Il 16 gennaio è stata istituita la Commissione Unica Nazionale del Grano. Cia e Coldiretti soddisfatti. Continua la battaglia di Foggia per ottenere la sede Rilevazioni che saranno svolte in modo regolamentato e trasparente e che avranno l'obiettivo di individuare il prezzo di riferimento nazionale. La Cun sarà il luogo di raccordo tra la parte produttiva e la parte industriale acquirente che saranno pariteticamente rappresentate al proprio interno. Uno strumento che assicurerà la trasparenza del mercato e il processo di formazione dei prezzi, rispondendo in modo tempestivo alle esigenze degli operatori di mercato per orientare il proprio operato.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Grano duro, Coldiretti: «La Cun unica è la nostra vittoria contro i trafficanti»La Coldiretti ha annunciato l’istituzione della “Cun” del grano duro, considerata una conquista importante per garantire trasparenza nel mercato e contrastare le attività dei trafficanti.

Grano duro, CIA Campania: “Positivo il via alla CUN. Garantire equità e trasparenza” La CIA Campania accoglie con favore l’istituzione della Commissione Unica Nazionale (CUN) per il grano duro, considerandola un passo importante per migliorare trasparenza e equità nel settore.

Grano duro, finalmente la CUN. Sicolo: Una lotta della CIA, ora prezzi equi

