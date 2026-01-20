Fiere a ' VicenzaOro' Martin Rapaport invitato da CIBJO Come cambierà il mercato dei diamanti ?

Durante VicenzaOro January, Martin Rapaport, invitato da CIBJO, ha affrontato le dinamiche del mercato dei diamanti, spiegando le ragioni dietro la diminuzione dei prezzi. L’intervento si inserisce in un contesto di approfondimento sulle tendenze del settore e le possibili evoluzioni future. Questa occasione offre una panoramica chiara e approfondita sulle variabili che influenzano il mercato dei diamanti oggi.

Vicenza, 20 gen. (Adnkronos) - Perché scende il prezzo dei diamanti? La risposta arriva da Martin Rapaport, ospite di Vicenzaoro January durante uno dei talk organizzati dalla Confederazione internazionale della gioielleria (Cibjo) nella terza giornata del salone internazionale della gioielleria di Italian Exhibition Group in corso a Vicenza. È cambiata la società, non i meccanismi di mercato. Per la generazione Z, i diamanti naturali non sono più desiderabili come potevano esserlo nel secolo scorso. Ma i diamanti sono un tipo particolare di bene: più cresce il loro prezzo e più persone li desiderano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Durante VicenzaOro January, Martin Rapaport ha partecipato a un talk promosso da Assocoral, offrendo approfondimenti sul calo dei prezzi dei diamanti.

