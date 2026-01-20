Fiera Milano a PTE il gadget promozionale è personalizzato

Domani apre PTE - Promotion Trade Exhibition 2026, a Fiera Milano. L’evento rappresenta il principale appuntamento in Italia nel settore dell’oggettistica pubblicitaria, regalistica, tessile promozionale e tecnologie di personalizzazione. La manifestazione si svolgerà fino al 23 gennaio, offrendo un’ampia panoramica delle novità e delle soluzioni più innovative per il settore.

Apre domani PTE - Promotion Trade Exhibition 2026, il principale appuntamento in Italia dedicato a oggettistica pubblicitaria, regalistica, tessile promozionale e tecnologie per la personalizzazione che si tiene fino al 23 gennaio in Fiera Milano (pad. 7) e propone un’ edizione ancora più ricca e vivace per la presenza di brand in crescita del 10% rispetto al 2025: circa 150 gli espositori presenti con il 37% esteri, provenienti da Polonia, Francia e Spagna e da altri 11 Paesi. Da sottolineare molti ritorni di aziende dopo periodi di assenza, un segnale che sottolinea la forza attrattiva di questo appuntamento annuale organizzato da Fiera Milano che richiama anche realtà al loro debutto, sottolineando la capacità di PTE di rinnovarsi continuamente e di intercettare le esigenze del mercato che cambia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

PTE 2026, la promozione come infrastruttura di marca.

