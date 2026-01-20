In Brasile, la Legge n. 15.1762025, entrata in vigore a gennaio 2026, ha riconosciuto ufficialmente la fibromialgia come condizione che può essere considerata disabilità. Questo cambiamento rappresenta un passo importante nel riconoscimento giuridico delle persone affette da questa condizione, offrendo maggiori tutela e diritti. La legge, nota come “legge Gaga”, segna una svolta significativa nel percorso di consapevolezza e inclusione.

In Brasile, la Legge n. 15.1762025, entrata in vigore all’inizio del gennaio 2026, rappresenta un cambiamento storico nel riconoscimento giuridico della fibromialgia come condizione che può essere considerata disabilità ai fini legali e amministrativi. La norma modifica lo Statuto delle Persone con Disabilità stabilendo che chi ha una diagnosi di fibromialgia potrà accedere a una serie di diritti analoghi a quelli garantiti alle persone con disabilità già riconosciute. La norma è stata soprannominata “Legge Gaga” perché proprio Lady Gaga ha parlato pubblicamente più volte della propria fibromialgia, raccontandone l’impatto sulla vita quotidiana e sul lavoro: le sue dichiarazioni (interviste, documentari, post sui social) hanno avuto enorme risonanza internazionale e anche in America Latina, contribuendo a far conoscere una patologia a lungo sottovalutata. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Fibromialgia, la “legge Gaga”: in Brasile riconosciuta come disabilità.

Leggi anche: La storia di Lady Gaga: il suo viaggio tra fibromialgia e salute mentale

Leggi anche: Fibromialgia, la Campania approva la legge regionale per curare il dolore cronico alla schiena

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Fibromialgia, la legge Gaga: in Brasile riconosciuta come disabilità.In Brasile la fibromialgia è stata riconosciuta giuridicamente come disabilità con la Legge 15.176 appena entrata in vigore. In Italia la situazione normativa è ancora in fase di sviluppo. panorama.it

In Terza commissione proposte di legge su fibromialgia e archeologia industrialePresentate questa mattina in Terza commissione due proposte di legge di iniziativa consiliare, relative a fibromialgia e archeologia industriale. (ANSA) ... ansa.it

NOTIZIA STORICA PER CHI COMBATTE LA FIBROMIALGIA! Il Brasile fa un passo da gigante: con la **Legge n. 15.176/2025** (entrata in vigore a gennaio 2026), la fibromialgia è riconosciuta come **disabilità ufficiale** in tutto il Paese! Accesso priorit - facebook.com facebook