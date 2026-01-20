Fiamme in un cantiere edile a Cascina

Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio, 19 gennaio, all’interno di un cantiere edile in via Tosco Romagnola a Cascina. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di contenere le fiamme e di limitare i danni. Per fortuna, non si sono registrati feriti. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Incendio all'interno di un cantiere edile nel pomeriggio di ieri, 19 gennaio, in via Tosco Romagnola a Cascina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le cause sono in corso.

Le fiamme hanno preceduto l'apertura del cantiere, mobili e suppellettili trascinati all'interno. Sopralluogo di vigili del fuoco e vigili urbani. L'assessore Ercole Saponaro: "Atto vigliacco, non fermerà la realizzazione del progetto" - facebook.com facebook

Fiamme nel cantiere della Variante: arrivano i vigili del fuoco x.com

