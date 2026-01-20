Fiamme in un cantiere edile a Cascina

Da pisatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incendio si è sviluppato ieri pomeriggio, 19 gennaio, all’interno di un cantiere edile in via Tosco Romagnola a Cascina. L’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di contenere le fiamme e di limitare i danni. Per fortuna, non si sono registrati feriti. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Incendio all'interno di un cantiere edile nel pomeriggio di ieri, 19 gennaio, in via Tosco Romagnola a Cascina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza i luoghi dell'intervento. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Le cause sono in corso.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Scoperto e sequestrato un cantiere edile completamente abusivo

Leggi anche: Verifiche in un cantiere edile a Zafferana: denunciato il titolare

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Fiamme in un cantiere edile a Cascina; Incendio nel cantiere dell'istituto Leonardo da Vinci; Incendio in cantiere edile a Casciavola; Fiamme nel cantiere edile, paura a Cascina.

fiamme cantiereIncendio nel cantiere dell’ex Coni, indaga la Dda: attenzione sulle possibili infiltrazioni criminali - POTENZA – Sarà la Direzione distrettuale antimafia a occuparsi delle indagini sull’incendio divampato la notte dell’8 gennaio nel cantiere dell’ex Coni ... ivl24.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.