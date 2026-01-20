Fiamme dal cofano di un Suv nel centro abitato | paura tra i passanti

Ieri sera a Ostuni, una Land Rover parcheggiata in via Orlando Vittorio Emanuele è stata coinvolta da un incendio, visibile dai passanti. L'evento si è verificato in un'area centrale, vicino al mercato settimanale, creando preoccupazione tra i residenti e gli automobilisti presenti al momento. Gli interventi delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco sono ancora in corso per chiarire le cause e mettere in sicurezza l'area.

OSTUNI - Sotto gli occhi dei passanti, ieri sera (19 gennaio 2025) una Land Rover è stata avvolta dalle fiamme, mentre era parcheggiata in via Orlando Vittorio Emanuele, a Ostuni, a pochi passi dall'area destinata al mercato settimanale. L'allarme è stato lanciato da alcune persone che hanno.

