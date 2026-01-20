Il match tra Feyenoord e Sturm Graz, valido per la 7ª giornata della fase a gironi dell'Europa League, si disputa giovedì 22 gennaio 2026 alle ore 18:45 al De Kuip. Un incontro tra due squadre in difficoltà, con formazioni ufficiali, quote e pronostici disponibili per analizzare le possibili evoluzioni della partita.

Nel programma della 7a giornata della fase del girone unico in Europa League c’è anche la partita tra Feyenoord e Sturm Graz, due squadre in grande crisi, che si affrontano giovedì al De Kuip. Il Feyenoord è in caduta libera ed è reduce dal ko per 3-4 nel derby contro lo Sparta Rotterdam, che ha. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Feyenoord-Sturm Graz (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Feyenoord-Sturm Graz (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Feyenoord e Sturm Graz, in programma giovedì alle 18:45 al De Kuip, chiude la settima giornata della fase a gironi di Europa League.

Sturm Graz-Stella Rossa (Europa League, 11-12-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronosticiL'incontro tra Sturm Graz e Stella Rossa, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Europa League, si disputa il 12 novembre 2025 alle ore 18:45.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: I temi della settima giornata di Europa League; Il calendario delle partite di Europa League; Tutta l'Europa League con Bologna-Celtic e Roma-Stoccarda: le partite di oggi; Europa League: programma settima giornata.

Feyenoord-Sturm Graz: probabili formazioni e dove vederlaVisualizzazioni: 0 Feyenoord-Sturm Graz é una partita importante della 7a giornata di Europa League. Il calcio d’inizio é previsto giovedì 22 gennaio al Feyenoord Stadion. Ultima chance per il Feyenoo ... calciostyle.it

LIVE Europa League | Feyenoord strijdt met Sturm Graz om laatste kans op tussenrondeFeyenoord moet midden in een enorme vormcrisis winnen van Sturm Graz om zicht te houden op een plek in de tussenronde van de Europa League. Volg het duel in dit liveblog. fcupdate.nl

Lo Sturm Graz ha presentato ieri una nuova maglietta, che verrà indossata questo giovedì nella trasferta di Europa League a Rotterdam, contro il Feyenoord. Al centro della maglia, al posto dello sponsor, ci sarà la scritta "Stop alla violenza sulle donne". La div - facebook.com facebook

Feyenoord-Sturm Graz (Europa League, 22-01-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/KI0jYgm #scommesse #pronostici x.com