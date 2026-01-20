Festival Zipoli ultimo atto Il pubblico stasera è giuria

Stasera si conclude il Festival Zipoli, giunto alla sua XIV edizione. Il pubblico presente assume il ruolo di giuria in un ultimo concerto che unisce musica e parole. Questa manifestazione, organizzata dal direttore artistico Gabriele Giacomelli, ha riscosso grande consenso, offrendo un programma curato e di alto livello, dedicato al grande compositore pratese e alla sua memoria.

Musica e parole per l’ultimo concerto del Festival Zipoli, che in questa XIV edizione ha riscosso un notevole successo di pubblico, grazie al programma sapientemente ordinato dal direttore artistico Gabriele Giacomelli, organista di fama, docente di storia della musica al conservatorio di Bologna e custode della memoria del grande compositore pratese. L’appuntamento è per questa sera alle 20.30 nella chiesa di San Francesco: saranno eseguiti all’organo i tre brani che una giuria di esperti (Beppino Delle Vedove, Antonio Galanti e lo stesso Giacomelli) ha selezionato fra quelli giunti da tutta Italia per la prima edizione del Premio Rotary Prato per la Musica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Festival Zipoli, ultimo atto. Il pubblico stasera è giuria Leggi anche: Festival Zipoli, stasera il debutto in Duomo Leggi anche: Festival Zipoli. Stasera un duo d’eccezione Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Festival Zipoli. Ultimo concerto con premio - scrittore pratese Edoardo Nesi, a cui sono ispirati i brani suonati all’organo, saranno declamati da Marco Bucci ... msn.com

Domani in San Francesco – Festival Zipoli Giovedì sera, ore 21.00, nella Chiesa di San Francesco a Prato, vi aspetta un appuntamento speciale con la musica di grande qualità nell’ambito del XIV Festival Zipoli. Il pluripremiato organista Giovanni Pet - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.