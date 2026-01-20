Festa della Madonna del Fuoco a Glorie

La Festa della Madonna del Fuoco a Glorie, frazione di Bagnacavallo, si terrà dal 31 gennaio all’8 febbraio. L’evento, radicato nella tradizione locale, prevede iniziative culturali, momenti di socialità e rituali religiosi, coinvolgendo la comunità in un appuntamento di significativa importanza per il paese. Un’occasione per vivere la storia e le tradizioni di Glorie, in un’atmosfera di sobria partecipazione e condivisione.

La frazione di Glorie, nel comune di Bagnacavallo, si prepara a celebrare la Festa della Madonna del Fuoco, appuntamento patronale profondamente radicato nella storia del paese, che quest'anno si svolgerà dal 31 gennaio all'8 febbraio, unendo iniziative culturali, occasioni di socialità aperte a tutta la cittadinanza e momenti di devozione religiosa. La festa, organizzata dalla Parrocchia di San Francesco d'Assisi e dal Consiglio di Zona di Glorie, si svolgerà come da tradizione tra la parrocchia e Villa Savoia, fulcro degli appuntamenti conviviali. Il programma si aprirà sabato 31 gennaio alle ore 20, a Villa Savoia, con una serata gastronomica e degustazione dei vini dell'azienda agricola Morara di Imola.

