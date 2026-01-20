Ferrini incalza | Polizia Locale figlia di un Dio minore superare i limiti di accesso alle banche dati e i vincoli di assunzione

Il bilancio della Polizia Locale 2025 evidenzia sfide e criticità nell’ambito della sicurezza urbana, tra cui carenze di organico e limitazioni nei poteri di accesso alle banche dati. Questi aspetti sollevano interrogativi sulla capacità di intervento e sull’efficacia delle misure adottate. Un’analisi sobria e approfondita permette di comprendere le problematiche attuali e di valutare possibili soluzioni per migliorare il ruolo e le risorse del Corpo.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.