Ferrario scommette su Ravenna L’ex calciatore apre Fit Express | So di avere trovato il posto giusto
Stefano Ferrario, ex calciatore di Ravenna, Parma e Lecce, ha annunciato l’apertura di una nuova palestra Fit Express a Ravenna, prevista per domenica 1° febbraio. Originario di Milano e residente a Cervia, Ferrario ha scelto questa città per il suo progetto imprenditoriale, confidando di aver trovato il luogo ideale per sviluppare il suo impegno nel settore del fitness. La nuova struttura mira a offrire servizi di qualità alla comunità locale.
È Stefano Ferrario, quarantenne ex giocatore del Ravenna (ma anche di Parma e Lecce in serie A), originario di Milano e stabilitosi a Cervia con la famiglia dopo la fine della carriera, il deus ex machina del nuovo progetto imprenditoriale legato alla catena di palestre fitness Fit Express, che domenica 1° febbraio aprirà anche a Ravenna. Ferrario, lei che è di Milano e ha giocato fra i professionisti anche a Como, Terni, Catania, Lecce, Parma, Lanciano, San Benedetto del Tronto e Arezzo, perché ha scelto proprio il nostro territorio per vivere dopo la carriera? "Perché passavo già da piccolo le vacanze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
