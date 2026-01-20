Beatrice Venezi, direttrice d’orchestra, si pronuncia sulla recente vicenda, sottolineando che il suo lavoro si svolge principalmente all’estero. In una dichiarazione, ha affermato che la partita si conclude solo con il fischio dell’arbitro e ha promesso di commentare la situazione in futuro, quando sarà il momento. La sua posizione rimane riservata, lasciando spazio a ulteriori approfondimenti.

(Adnkronos) – "Dico soltanto che sono così raccomandata che lavoro praticamente, esclusivamente all'estero e che di questa vicenda parlerò a tempo debito. Chiuderei al momento con una battuta calcistica che faceva spesso l'allenatore di calcio Vujadin Boskov: 'la partita è chiusa solo quando l'arbitro fischia'". Così la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi ha rotto per la prima volta il silenzio sulla mobilitazione dell'Orchestra e del Coro del Teatro La Fenice di Venezia, che dal 22 settembre scorso protestano contro la sua nomina a direttrice musicale stabile a partire dal prossimo mese di ottobre perché non avrebbe un curriculum all'altezza del prestigio dell'istituzione veneziana.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Beatrice Venezi sul caso Fenice: “La partita è chiusa quando l’arbitro fischia”. E intanto dirige a PisaBeatrice Venezi commenta il caso Fenice con una frase netta: “La partita è chiusa quando l’arbitro fischia”.

Leggi anche: Beatrice Venezi, gli abbonamenti al Teatro La Fenice in crescita del 7%: «Il boicottaggio ha fallito»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Giù le mani da Beatrice Venezi: il sindaco di Lucca smonta il tribunale del pensiero unico e rompe l'assedio: giudicatela per il merito.

Fenice, Beatrice Venezi rompe il silenzio: Partita finisce solo al fischio dell'arbitro - Prima risposta della direttrice d'orchestra alla mobilitazione contro la sua nomina: 'Non ho ancora messo piede a Venezia' ... adnkronos.com

Beatrice Venezi sul caso Fenice: La partita è chiusa quando l’arbitro fischia. E intanto dirige a Pisa - La musicista parla nell’ambito della presentazione della Carmen di Georges Bizet, che andrà in scena al Teatro Verdi nella città della Torre. Appuntamento venerdì 23 e domenica 25 gennaio ... lanazione.it

“La protesta contro la nomina di Beatrice Venezi a direttrice artistica del Teatro La Fenice Abbassiamo i toni, si rischia di andare a sbattere. E il welfare arriverà con calma”. facebook