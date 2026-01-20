Femminicidio Federica Torzullo l' autopsia racconta tutta la ferocia | 23 coltellate ustioni e gamba amputata

L’autopsia di Federica Torzullo, vittima del femminicidio avvenuto ad Anguillara, rivela dettagli agghiaccianti: 23 ferite da arma da taglio, ustioni e l’amputazione di una gamba. Questi elementi testimoniano la brutalità dell’episodio, portando alla luce la violenza estrema subita dalla giovane donna. Le analisi sono fondamentali per comprendere meglio il contesto e fare luce sull’accaduto.

L’autopsia sul cadavere di Federica Torzullo racconta tutta la ferocia con cui è stata uccisa. L’esame del corpo dopo il femminicidio di Anguillara Sabazia è straziante: 23 coltellate, di cui 19 a collo e volto. Colpiti anche addome e baino, con un coltello a lama bitagliente. Poi ustioni, sul viso ma anche su braccia e torace: sembra infatti che l’assassino abbia provato a bruciare i resti. Persino una gamba amputata, quella sinistra, da uno scavatore meccanico, che ha schiacciato anche il torace. La donna avrebbe provato a difendersi. Il marito, Claudio Carlomagno, è accusato di femminicidio e occultamento di cadavere: rischia l’ergastolo, al momento non ha rilasciato alcuna confessione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

L’autopsia sul corpo di Federica Torzullo: “Uccisa con 23 coltellate al collo e al volto”Dai primi risultati dell'autopsia sulla salma di Federica Torzullo si apprende che è stata uccisa con più di 20 coltellate, principalmente al collo e al volto.

