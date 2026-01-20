Domani alle 11 si terrà al carcere di Civitavecchia l’udienza di convalida dell’arresto di Claudio Carlomagno, fermato in relazione al decesso della moglie, Federica Torzullo, trovata ad Anguillara. L’evento rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario per chiarire le circostanze del femminicidio. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione crescente su episodi di violenza di genere.

(Adnkronos) – E' fissata per domani alle 11 nel carcere di Civitavecchia l'udienza di convalida per Claudio Carlomagno, fermato dopo il ritrovamento del corpo della moglie, Federica Torzullo, ad Anguillara. L'uomo, accusato di omicidio aggravato dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere, comparso ieri davanti ai pm è rimasto in silenzio. Gli inquirenti puntano a ottenere un'ammissione, elementi sul movente, sull'arma utilizzata che non è stata ancora trovata, e sulla dinamica dei fatti. Intanto oggi pomeriggio presso l'istituto di medicina legale della Sapienza si svolgerà l'autopsia sul corpo di Federica.

© Ildifforme.it - Femminicidio Federica Torzullo, domani udienza di convalida in carcere per il marito

Femminicidio Federica Torzullo, prima notte in carcere per il maritoÈ stata disposta la prima notte di detenzione per il marito di Federica Torzullo, la donna di 41 anni trovata morta ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma.

Femminicidio di Federica Torzullo: il corpo ritrovato nella ditta del marito. L’uomo portato in carcereIl corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto oggi, 18 gennaio 2026, nel terreno dell’azienda del marito ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma.

