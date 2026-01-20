Femminicidio di Federica Torzullo l’autopsia | uccisa da 23 coltellate bruciature sul viso gamba sinistra amputata

L’autopsia di Federica Torzullo, uccisa con 23 coltellate, rivela dettagli drammatici: sulla sua figura sono emerse bruciature sul viso e la gamba sinistra è stata amputata. L’esame, condotto presso l’istituto di medicina legale della Sapienza a Roma, fornisce elementi cruciali per comprendere le cause e le modalità di questa tragica vicenda.

L'autopsia effettuata all'obitorio dell'istituto di medicina legale della Sapienza a Roma sul corpo di Federica Torzullo, rivela particolari agghiaccianti: la donna, stando ai risultati dell'esame autoptico, sarebbe stata uccisa da 23 coltellate, di cui 4 da difesa sulle mani, altre 19 tra collo e volto. Per il femminicidio è accusato il marito, Claudio Carlomagno. Il delitto nella villetta di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Il corpo di Federica Torzullo è stato ritrovato dopo dieci giorni di ricerca, sepolto in un terreno vicino all'azienda di sua proprietà. La Procura di Civitavecchia contesta per la prima volta il nuovo reato di femminicidio al marito di Federica Torzullo, uccisa e sepolta vicino all'azienda di famiglia.

