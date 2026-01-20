Federico Vescovi per lo sviluppo commerciale di Bauli all’estero

Federico Vescovi assume il ruolo di Chief Financial Officer e Chief Commercial Officer International di Bauli, consolidando la strategia di sviluppo all’estero dell’azienda. La sua nomina mira a rafforzare le attività commerciali internazionali e a sostenere la crescita di Bauli sui mercati esteri, attraverso competenze finanziarie e commerciali consolidate. Questa scelta rappresenta un passo importante per l’espansione globale dell’azienda, in linea con i suoi obiettivi di consolidamento e sviluppo internazionale.

Bauli rafforza nomina di Federico Vescovi chief financial officer e chief commercial officer international. Nel nuovo ruolo, Vescovi è responsabile delle funzioni finance del gruppo e guiderà lo sviluppo commerciale sui mercati internazionali, contribuendo all’attuazione della strategia di crescita sostenibile e di espansione all’estero, con l’obiettivo di rafforzare i processi di governance e supportare le decisioni a livello globale. Il manager vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore dei beni di largo consumo. Prima di entrare in Bauli, ha ricoperto ruoli apicali nel Gruppo Barilla e ha precedentemente operato in Procter & Gamble, con responsabilità trasversali in ambito finance e supply chain.🔗 Leggi su Ildenaro.it

