Federica Torzullo è stata uccisa e successivamente bruciata in un tentativo di ostacolare il suo riconoscimento. Claudio Carlomagno, coinvolto nel caso, rimane in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida del fermo, previsto per domani alle 11 nel carcere di Civitavecchia. Il procedimento si inserisce in un contesto di indagini in corso per chiarire le circostanze della tragica vicenda.

Roma, 20 gennaio 2026 – È fissata per domani alle 11 nel carcere di Civitavecchia l' interrogatorio di convalida del fermo per Claudio Carlomagno, fermato dopo il ritrovamento del corpo della moglie, Federica Torzullo, ad Anguillara. L'uomo, accusato di omicidio aggravato dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere, comparso ieri davanti ai pm è rimasto in silenzio. Gli inquirenti puntano a ottenere un'ammissione, elementi sul movente, sull'arma utilizzata che non è stata ancora trovata, e sulla dinamica dei fatti. Femminicidio Anguillara, sopralluogo del Ris nell'azienda del marito Intanto dal decreto di fermo firmato dal pm Gianluca Pignotti, titolare dell'inchiesta insieme al procuratore Alberto Liguori, è emerso che Carlomagno avrebbe tentato di dare fuoco e fare a pezzi il corpo della moglie per “ostacolarne il riconoscimento” e che l'uomo sarebbe stato in procinto di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Federica uccisa e bruciata per “ostacolarne il riconoscimento”, Carlomagno resta in carcere: “Era in procinto di fuggire”

Claudio Carlomagno stava per fuggire: ha provato a bruciare il corpo di Federica Torzullo e farlo a pezziClaudio Carlomagno, ex marito di Federica Torzullo, è sospettato di aver tentato di nascondere il suo corpo.

È di Federica Torzullo il cadavere trovato nella ditta del marito: Claudio Carlomagno in carcereFederica Torzullo, 41 anni, scomparsa l’8 gennaio da Anguillara Sabazia, è stata trovata morta all’interno dell’azienda del marito.

