Federica uccisa da 23 coltellate Cos' ha fatto il marito dopo il femminicidio

Federica Torzullo è stata vittima di un femminicidio, perdendo la vita a causa di 23 coltellate, di cui alcune a difesa. Il marito, dopo l'evento, ha agito secondo le prime ricostruzioni delle autorità. Questa vicenda evidenzia ancora una volta la tragica realtà della violenza di genere e la necessità di interventi più efficaci per prevenirla.

Federica Torzullo, "è stata uccisa da 23 coltellate di cui 4 da difesa sulle mani e altre 19 tra collo e volto". Sono i risultati, secondo quanto apprende AGI, dell'autopsia effettuata all'obitorio dell'istituto di medicina legale dell'Università La Sapienza di Roma. L'autopsia si è svolta sul corpo della donna, uccisa dal marito, Claudio Carlomagno nella loro abitazione nel Comune di Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Secondo le prime rilevazioni, Federica Torzullo è stata spogliata dal marito prima di essere seppellita. Sono i risultati, secondo quanto apprende LaPresse, dell'autopsia effettuata all'obitorio dell'istituto di medicina legale della Sapienza a Roma sul corpo della donna, scomparsa l'8 gennaio da Anguillara Sabazia, in provincia di Roma, e il cui corpo è stato ritrovato domenica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

“Cos’ha fatto al corpo”. Federica Torzullo, la scoperta shock: il gesto del marito dopo averla uccisaIl caso di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia, rappresenta uno degli episodi più tragici di cronaca nera degli ultimi anni.

"23 coltellate": così è stata uccisa Federica Torzullo. Contestato il femminicidioFederica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate, secondo quanto contestato dalla procura di Civitavecchia.

