Federica Torzullo uccisa dal marito l' autopsia e la pista dei complici | Le ha martoriato il viso voleva farla a pezzi e fuggire

Federica Torzullo, 41 anni, è stata uccisa dal marito Claudio Agostino Carlomagno, 45 anni, attualmente in carcere a Civitavecchia con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento. L’autopsia ha rivelato violenze sul volto della vittima e tentativi di mutilazione. La polizia indaga anche su eventuali complici, mentre si cerca di chiarire le dinamiche del tragico episodio.

Federica Torzullo, 41 anni, è stata uccisa dal marito Claudio Agostino Carlomagno, 45 anni, ora in carcere a Civitavecchia con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Secondo le indagini, Carlomagno avrebbe colpito la moglie con almeno tre fendenti alla gola, martoriandole il volto con il fuoco e forse con un oggetto pesante, prima di seppellirla in una buca scavata nella propria azienda, a pochi chilometri dalla loro abitazione. La tragica scoperta L’allarme è scattato il 9 gennaio 2026, quando la donna non si è presentata al lavoro e i colleghi hanno segnalato l’assenza ai carabinieri. 🔗 Leggi su Leggo.it

