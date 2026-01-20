Federica Torzullo uccisa dal marito l' autopsia e la pista dei complici | Le ha martoriato il viso e provò a farla a pezzi voleva fuggire
Federica Torzullo, 41 anni, è stata uccisa dal marito Claudio Agostino Carlomagno, 45 anni, ora in carcere a Civitavecchia con l’accusa di omicidio volontario e occultamento. L’autopsia ha evidenziato violenze sul viso e tentativi di smembramento. La polizia indaga anche sulla presenza di eventuali complici, mentre si approfondiscono le circostanze dell’omicidio.
Federica Torzullo, 41 anni, è stata uccisa dal marito Claudio Agostino Carlomagno, 45 anni, ora in carcere a Civitavecchia con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Secondo le indagini, Carlomagno avrebbe colpito la moglie con almeno tre fendenti alla gola, martoriandole il volto con il fuoco e forse con un oggetto pesante, prima di seppellirla in una buca scavata nella propria azienda, a pochi chilometri dalla loro abitazione. La tragica scoperta L’allarme è scattato il 9 gennaio 2026, quando la donna non si è presentata al lavoro e i colleghi hanno segnalato l’assenza ai carabinieri. 🔗 Leggi su Leggo.it
Federica Torzullo, il marito “ha tentato di bruciarla e farla a pezzi”. Oggi l’autopsiaFederica Torzullo è stata vittima di un grave episodio di violenza.
Federica Torzullo, come è morta? Il marito ha dato fuoco al corpo e ha tentato di farla a pezzi. «Sepolta in un'ora»Federica Torzullo è deceduta in circostanze tragiche, con il marito accusato di aver dato fuoco al suo corpo e di aver tentato di smembrarlo.
Morte Federica Torzullo, i pm accusano il marito: “Ha provato a fare a pezzi il corpo e bruciarlo” - Federica Torzullo uccisa, l’accusa dei pm sul marito: azioni per cancellare ogni traccia e ostacolare il riconoscimento. notizie.it
Femminicidio Anguillara: Federica Torzullo uccisa con ferocia dal marito che ha provato a fare a pezzi e a bruciare il corpo - Non è stato facile riconoscere il corpo di Federica Torzullo , la 41enne di origini lucane scomparsa l'8 gennaio e trovata sepolta in un canneto ... notizie.tiscali.it
L'omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia: nelle prossime ore l'autopsia. Il marito Claudio Carlomagno, arrestato, non risponde al Pm. "Un delitto feroce", per gli inquirenti che non escludono complicità e premeditazione. L'inviata #GR1 @ElenaBai x.com
"Ad Anguillara in questi giorni c'è un clima surreale. Quello di Federica Torzullo è il secondo femminicidio in quattordici anni. Prima di lei ad essere uccisa per mano di un uomo è stata Federica Mangiapelo" A parlare intervistato da Fanpage.it è il consigliere d - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.