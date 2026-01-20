Federica Torzullo uccisa dal marito l' autopsia e la pista dei complici | Le ha martoriato il viso e provò a farla a pezzi voleva fuggire

Federica Torzullo, 41 anni, è stata uccisa dal marito Claudio Agostino Carlomagno, 45 anni, ora in carcere a Civitavecchia con l’accusa di omicidio volontario e occultamento. L’autopsia ha evidenziato violenze sul viso e tentativi di smembramento. La polizia indaga anche sulla presenza di eventuali complici, mentre si approfondiscono le circostanze dell’omicidio.

Federica Torzullo, 41 anni, è stata uccisa dal marito Claudio Agostino Carlomagno, 45 anni, ora in carcere a Civitavecchia con l’accusa di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere. Secondo le indagini, Carlomagno avrebbe colpito la moglie con almeno tre fendenti alla gola, martoriandole il volto con il fuoco e forse con un oggetto pesante, prima di seppellirla in una buca scavata nella propria azienda, a pochi chilometri dalla loro abitazione. La tragica scoperta L’allarme è scattato il 9 gennaio 2026, quando la donna non si è presentata al lavoro e i colleghi hanno segnalato l’assenza ai carabinieri. 🔗 Leggi su Leggo.it

