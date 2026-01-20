Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate ustioni sul volto gamba sinistra amputata L’orrore che emerge dall’autopsia

L’autopsia di Federica Torzullo, uccisa all’età di 41 anni dal marito Claudio Carlomagno, rivela un grave atto di violenza. La donna è stata trovata con 23 coltellate, ustioni sul volto e la gamba sinistra amputata. Le prime analisi evidenziano un tentativo dell’aggressore di mutilare e distruggere il corpo della vittima, in un contesto di violenza domestica che si è concluso tragicamente.

Voleva fare a pezzi il corpo di sua moglie, da cui si stava separando, ma non ce l’ha fatta. I primi riscontri dell’autopsia effettuata sul corpo di Federica Torzullo, uccisa a 41 anni dal marito Claudio Carlomagno, denotano un quadro di accanimento sul corpo della vittima. Sono 23 le coltellate subite dall’ingegnera di Anguillara, 19 i colpi sul collo e sul viso, i restanti inflitti invece sul corpo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera il killer ha provato a bruciare il volto della donna, con ustioni che emergono sia sull’area interessata, che sul collo e il torace. E ha provato a demolire il corpo della 41enne: lo rivelano la gamba sinistra amputata e lo schiacciamento del torace, quest’ultimo provocato probabilmente dalla scavatrice usata per nascondere il cadavere in uno dei cantieri dell’ex marito.🔗 Leggi su Open.online

Anguillara, contestato il femminicidio al marito di Federica Torzullo. I pm di Civitavecchia cambiano l'accusa a Claudio Carlomagno #ANSA x.com