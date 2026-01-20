Federica Torzullo è stata vittima di un grave episodio di violenza, con 23 coltellate, molte delle quali al collo e al volto, e segni di ustioni sul corpo. Contestato il nuovo reato di femminicidio in relazione a questo tragico fatto. L’evento evidenzia la gravità di atti di violenza contro le donne e la necessità di interventi efficaci per prevenire simili tragedie.

Ben 23 coltellate, di cui 19 al collo e al volto. Una gamba, la sinistra, completamente amputata. E poi segni di ustioni sul corpo. È il drammatico quadro che emerge dall’ autopsia sul corpo di Federica Torzullo, uccisa ad Anguillara Sabazia (Roma) dal marito Claudio Carlomagno, che poi l’ha seppellita in un canneto alle spalle della sua azienda. Secondo gli inquirenti, l’assassino ha provato a fare a pezzi il corpo e bruciarlo per «ostacolarne il riconoscimento», prima di nasconderlo in una buca che aveva scavato nel terreno. Sono state rilevate almeno quattro ferite da arma da taglio alle mani di Torzullo, segno che la vittima ha provato a difendersi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, contestato il nuovo reato di femminicidio

