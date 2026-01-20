Il femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia rappresenta un tragico episodio che evidenzia le criticità legate alla violenza di genere. L’indagine in corso approfondisce le modalità di controllo e possesso che hanno portato a questa drammatica perdita, sottolineando l'importanza di affrontare e prevenire tali fenomeni nella società italiana.

Il femminicidio di Federica Torzullo avvenuto ad Anguillara Sabazia è al centro di una complessa indagine che mette in luce dinamiche di controllo, possesso e negazione della libertà. Dalle prime verifiche investigative è emerso un quadro caratterizzato da tempi definiti, azioni reiterate e un tentativo organizzato di costruire una versione dei fatti poi risultata incompatibile con le evidenze raccolte. Non viene quindi delineato come un gesto improvviso, ma come, l’esito di una punizione legata alla fase di separazione dalla vittima. Secondo quanto ricostruito, il femminicidio di Federica Torzullo non sarebbe collegato a un raptus né a una discussione degenerata all’improvviso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Federica Torzullo, l’ultimo orrore del marito: agghiacciante

Federica Torzullo, la tomba: "Ghiaia per i liquami, come al cimitero". L'orrore del maritoIl ritrovamento del corpo di Federica Torzullo, scomparsa dal gennaio scorso, ha portato alla luce dettagli inquietanti sulla sua morte.

Federica Torzullo, "trovata solo una parte del corpo": il dettaglio agghiacciante incastra il maritoFederica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia, è stata trovata con un grave danno fisico.

