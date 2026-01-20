Federica Torzullo, poco prima della tragica aggressione, ha inviato un messaggio vocale alla madre. Questa registrazione, contenuta nel segmento

Era rivolto alla madre l'ultimo audio di Federica Torzullo, la donna uccisa con 23 coltellate dal marito Claudio Carlomagno, come confermato dall'autopsia. La Procura di Civitavecchia contesta il nuovo reato di femminicidio all'uomo, accusato di aver ucciso e poi sotterrato in un canneto alle spalle della sua azienda ad Anguillara la moglie., "Diario del giorno" ha mandato in onda, nella puntata di martedì 20 gennaio, il messaggio vocale inviato da Torzullo alla madre: nell'audio la donna le chiede di poter andare a prendere il figlio di 10 anni intorno alle 7, per poi potersi recare a Fiumicino e andare in Basilicata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Federica Torzullo, l'ultimo audio prima di essere uccisa

Federica Torzullo, un consigliere di Anguillara: “Ancora una donna uccisa dopo Federica Mangiapelo”Federica Torzullo, consigliera di Anguillara, è stata recentemente vittima di un femminicidio, portando a due il totale di questi tragici episodi in città negli ultimi 14 anni.

Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, procura contesta reato di femminicidio a Claudio CarlomagnoLa procura di Civitavecchia ha aperto un procedimento contro Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso e occultato il corpo della moglie Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Federica Torzullo, le bugie di Carlomagno e l'arma del delitto che non si trova. La ricostruzione dei 9 giorni; Federica Torzullo e l'ultimo messaggio dal suo cellulare, per il padre non avrebbe mai scritto Nutella; Claudio Carlomagno, l'interrogatorio al marito di Federica Torzullo: le 3 ore di buco, il sangue e il camion ripulito. Non ha preso la macchina. Sarà andata via a piedi; Federica Torzullo, il messaggio inviato alla madre il giorno dopo la scomparsa: era lei al telefono? Il marito: Tra di noi alti e...

Federica Torzullo, la Procura contesta al marito il nuovo reato di femminicidio: è la prima volta in Italia - La Procura di Civitavecchia contesta per la prima volta il nuovo reato di femminicidio al marito di Federica Torzullo, uccisa e sepolta vicino all’azienda di famiglia ... panorama.it

Federica Torzullo uccisa con 23 coltellate, l'autopsia: gamba amputata, bruciature sul viso, braccia e torace - Dopo dieci giorni di incertezza, il corpo di Federica Torzullo è stato rinvenuto il 18 gennaio, sepolto a circa due metri di profondità in un terreno adiacente all'azienda ... msn.com

Quello di Federica Torzullo non è un semplice omicidio. La Procura di Civitavecchia contesterà al marito Claudio Carlomagno, 45 anni, attualmente in carcere, il reato di femminicidio per l’uccisione della moglie. Lo ha deciso il procuratore capo Alberto Liguori - facebook.com facebook

Anguillara, contestato il femminicidio al marito di Federica Torzullo. I pm di Civitavecchia cambiano l'accusa a Claudio Carlomagno #ANSA x.com