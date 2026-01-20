Federica Torzullo l' ultimo audio inviato prima di morire

Federica Torzullo, 41 anni, è stata vittima di un tragico episodio ad Anguillara Sabazia. L'ultimo messaggio audio, inviato alla madre poco prima della tragedia, rivela un momento significativo e personale. Questo episodio evidenzia l'importanza di ascoltare e comprendere le situazioni delicate, mantenendo sempre attenzione e sensibilità verso storie di vita segnate da eventi drammatici.

L'ultimo audio di Federica Torzullo, la donna di 41 anni uccisa dal marito Claudio Carlomagno nella loro abitazione ad Anguillara Sabazia, periferia di Roma, era stato inviato alla madre. All'uomo, che ha inferto 23 coltellate alla moglie come emerso dall'autopsia, la Procura di Civitavecchia contesta il nuovo reato di femminicidio e anche l'occultamento del cadavere. Carlomagno, infatti, avrebbe sotterrato la donna in un canneto alle spalle della sua azienda. L'audio inviato da Federica alla madre è stato fatto ascoltare durante la trasmissione Diario del giorno su Rete 4. Si tratta di un messaggio vocale in cui la donna chiede alla mamma di poter andare a prendere il figlio di 10 anni intorno alle 7, così da poter andare a Fiumicino e di lì in Basilicata. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Federica Torzullo, l'ultimo audio prima di essere uccisaFederica Torzullo, poco prima della tragica aggressione, ha inviato un messaggio vocale alla madre.

Federica Torzullo, l’ultimo orrore del marito: agghiaccianteIl femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia rappresenta un tragico episodio che evidenzia le criticità legate alla violenza di genere.

Argomenti discussi: Federica Torzullo e l'ultimo messaggio dal suo cellulare, per il padre non avrebbe mai scritto Nutella; Federica Torzullo, le bugie di Carlomagno e l'arma del delitto che non si trova. La ricostruzione dei 9 giorni; Claudio Carlomagno, l'interrogatorio al marito di Federica Torzullo: le 3 ore di buco, il sangue e il camion ripulito. Non ha preso la macchina. Sarà andata via a piedi; È di Federica Torzullo il cadavere seppellito nell’azienda del marito.

