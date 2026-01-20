Federica Torzullo l’autopsia rivela ferocia estrema | uccisa con 23 coltellate e ustioni sul corpo

L’autopsia di Federica Torzullo ha evidenziato una morte violenta, con numerose ferite, tra cui 23 coltellate e ustioni sul corpo. La ricostruzione delle ferite indica un livello di aggressività elevato, con traumi anche al volto e al collo, oltre a una gamba amputata. Questi dettagli forniscono elementi fondamentali per comprendere la dinamica dell’episodio e le circostanze della tragica fine della donna.

Femminicidio Torzullo, l'autopsia rivela: «Federica uccisa da 23 coltellate, ustioni sul volto, amputata la gamba sinistra»L'autopsia di Federica Torzullo, svolta presso l'istituto di medicina legale della Sapienza, ha accertato che è stata uccisa con 23 coltellate, con ustioni sul volto e amputazione della gamba sinistra.

