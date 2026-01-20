Federica Torzullo il marito ha tentato di bruciarla e farla a pezzi Oggi l’autopsia

Federica Torzullo è stata vittima di un grave episodio di violenza. Il marito avrebbe tentato di eliminarla attraverso atti estremi, come il tentativo di bruciarla e smembrarla. Oggi si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le circostanze e approfondire le responsabilità. Un caso che mette in luce le questioni legate alla violenza domestica e alla tutela delle vittime.

Un tentativo disperato di cancellare ogni traccia. Darle fuoco, farla a pezzi, renderla irriconoscibile. Sono le prime ipotesi investigative, formulate dalla Procura della Repubblica di Civitavecchia, nei confronti di Claudio Agostino Carlomagno, fermato con le ipotesi di omicidio aggravato dalla relazione affettiva e occultamento di cadavere. Un quadro accusatorio che ha preso forma dopo il ritrovamento del corpo della moglie, Federica Terzullo, scomparsa l’8 gennaio scorso e ritrovata domenica mattina nell’area interna della ditta di movimento terra del marito, nel comune di Anguillara Sabazia in provincia di Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Federica Torzullo, il marito “ha tentato di bruciarla e farla a pezzi”. Oggi l’autopsia Omicidio Federica Torzullo: ‘Ha tentato di darle fuoco e farne a pezzi il corpo’, il marito resta in silenzioIl marito di Federica Torzullo, detenuto con l'accusa di aver tentato di incendiare e smembrare il corpo della donna, rimane in silenzio. "Voleva bruciare Federica e farla a pezzi": gravi indizi contro il maritoNuovi elementi emergono nell’indagine sulla scomparsa di Federica Torzullo, avvenuta l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Morte Federica Torzullo, arrestato il marito: cos'è emerso sull'uomo dopo l'omicidio - Federica Torzullo, il marito trascorre la prima notte in carcere: dieci giorni di ricerche tra sospetti e comportamenti inquietanti. notizie.it

