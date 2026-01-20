Federica Torzullo è deceduta in circostanze tragiche, con il marito accusato di aver dato fuoco al suo corpo e di aver tentato di smembrarlo. L'episodio, descritto dal pm, evidenzia un grave episodio di violenza, volto a ostacolare il riconoscimento della vittima. La vicenda è attualmente al centro di un procedimento giudiziario, che cerca di fare luce sulle cause e sulle responsabilità di quanto accaduto.

Ha infierito sul corpo di Federica in ogni modo, arrivando al punto di tentare di bruciarlo e farlo a pezzi, per «ostacolarne il riconoscimento» spiega il pm nel decreto di fermo, per poi seppellirlo con quintali di terra. E mentre faceva tutto questo – nell'arco di un'ora (tra le 7,40 e le 8,45 del 9 gennaio) – usava il cellulare di lei per inviare messaggi alla suocera, fingendosi Federica, e suggerendole di farcire con la Nutella la crepe per il figlio. A Claudio Carlomagno non è bastato uccidere la moglie quando era sola in casa con lui, e stiparne il cadavere nel baule dell'auto, fino a ripiegarlo su se stesso.

© Ilmessaggero.it - Federica Torzullo, come è morta? Il marito ha dato fuoco al corpo e ha tentato di farla a pezzi. «Sepolta in un'ora»

Federica Torzullo, il marito “ha tentato di bruciarla e farla a pezzi”. Oggi l’autopsiaFederica Torzullo è stata vittima di un grave episodio di violenza.

Omicidio Federica Torzullo: ‘Ha tentato di darle fuoco e farne a pezzi il corpo’, il marito resta in silenzioIl marito di Federica Torzullo, detenuto con l'accusa di aver tentato di incendiare e smembrare il corpo della donna, rimane in silenzio.

