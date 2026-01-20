Federica Torzullo colpita sul viso poi i tentativi di darle fuoco Resta il mistero dell' arma e dei messaggi alla mamma

Federica Torzullo è stata aggredita con un colpo al volto e successivamente sono stati tentati di darle fuoco. Le circostanze dell’attacco restano avvolte nel mistero, in particolare riguardo all’arma utilizzata e ai messaggi inviati alla madre. L’obiettivo dell’aggressore sembrava andare oltre la semplice intenzione di uccidere, puntando a rendere irriconoscibile la vittima e a distruggere il corpo.

Non voleva "solo" ucciderla, la sua intenzione era renderla irriconoscibile e poi distruggere anche il cadavere. Per questo Claudio Carlomagno quando ha ucciso la moglie Federica Torzullo le ha colpito con ferocia il viso e poi avrebbe tentato di farla a pezzi e darle fuoco. Ne sono convinti gli.🔗 Leggi su Today.it

Omicidio Federica Torzullo: ‘Ha tentato di darle fuoco e farne a pezzi il corpo’, il marito resta in silenzioIl marito di Federica Torzullo, detenuto con l'accusa di aver tentato di incendiare e smembrare il corpo della donna, rimane in silenzio.

Femminicidio Anguillara: Federica Torzullo uccisa con ferocia dal marito che ha provato a fare a pezzi e a bruciare il corpo - Non è stato facile riconoscere il corpo di Federica Torzullo , la 41enne di origini lucane scomparsa l'8 gennaio e trovata sepolta in un canneto ... notizie.tiscali.it