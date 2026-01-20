Federica Torzullo colpita sul viso poi i tentativi di darle fuoco Resta il mistero dell' arma e dei messaggi alla mamma
Federica Torzullo è stata aggredita con un colpo al volto e successivamente sono stati tentati di darle fuoco. Le circostanze dell’attacco restano avvolte nel mistero, in particolare riguardo all’arma utilizzata e ai messaggi inviati alla madre. L’obiettivo dell’aggressore sembrava andare oltre la semplice intenzione di uccidere, puntando a rendere irriconoscibile la vittima e a distruggere il corpo.
Non voleva "solo" ucciderla, la sua intenzione era renderla irriconoscibile e poi distruggere anche il cadavere. Per questo Claudio Carlomagno quando ha ucciso la moglie Federica Torzullo le ha colpito con ferocia il viso e poi avrebbe tentato di farla a pezzi e darle fuoco. Ne sono convinti gli.🔗 Leggi su Today.it
Omicidio Federica Torzullo: ‘Ha tentato di darle fuoco e farne a pezzi il corpo’, il marito resta in silenzioIl marito di Federica Torzullo, detenuto con l'accusa di aver tentato di incendiare e smembrare il corpo della donna, rimane in silenzio.
Femminicidio Anguillara: Federica Torzullo uccisa con ferocia dal marito che ha provato a fare a pezzi e a bruciare il corpo - Non è stato facile riconoscere il corpo di Federica Torzullo , la 41enne di origini lucane scomparsa l'8 gennaio e trovata sepolta in un canneto ... notizie.tiscali.it
Federica Torzullo, Claudio Carlomagno non risponde all’interrogatorio. Il pm: “Colpita in volto con ferocia” - Il marito di Federica Torzullo, il cui corpo è stato ritrovato domenica 18 gennaio ad Anguillara Sabazia, non ha risposto all'interrogatorio dei magistrati ... fanpage.it
L'omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia: nelle prossime ore l'autopsia. Il marito Claudio Carlomagno, arrestato, non risponde al Pm. "Un delitto feroce", per gli inquirenti che non escludono complicità e premeditazione. L'inviata #GR1 @ElenaBai x.com
"Ad Anguillara in questi giorni c'è un clima surreale. Quello di Federica Torzullo è il secondo femminicidio in quattordici anni. Prima di lei ad essere uccisa per mano di un uomo è stata Federica Mangiapelo" A parlare intervistato da Fanpage.it è il consigliere d - facebook.com facebook
