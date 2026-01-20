Federica Torzullo altra scoperta sul marito | Quell’ultimo terribile colpo

Federica Torzullo ha raccontato di aver subito un episodio di violenza estrema e sistematica. Le carte dell’inchiesta rivelano un quadro di abusi intensi e metodici, che hanno causato gravi danni fisici. Questa vicenda evidenzia la gravità delle violenze domestiche e la necessità di interventi mirati per proteggere le vittime.

La vicenda che emerge dalle carte dell’inchiesta è un racconto di violenza estrema e metodica, un susseguirsi di gesti che restituiscono l’immagine di un accanimento mostruoso sul corpo di Federica Torzullo. La donna, 41 anni, viveva ad Anguillara Sabazia, affacciata sul lago di Bracciano, e proprio lì si consuma una delle pagine più sconvolgenti della cronaca recente. I dettagli che filtrano sull’omicidio e sull’occultamento del cadavere aggravano, se possibile, la posizione del marito Claudio Carlomagno, indicato dagli inquirenti come l’assassino, e delineano una ferocia tale da rendere la vittima irriconoscibile.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

