Federica Brignone sesto posto nel gigante di Kronplatz al rientro dopo l’infortunio

Una eroica Federica Brignone, al rientro in pista quasi 300 giorni dopo il drammatico infortunio in Val di Fassa, ha chiuso al sesto posto lo slalom gigante di Kronplatz, prova valida per la Coppa del Mondo di sci. La vittoria è andata all’austriaca Julia Scheib in rimonta con il tempo totale di 2’19?85, secondo posto per la svizzera Camille Rast a +0.37 e terza la svedese Sara Hector a +0.46 che era al comando nella prima manche. Brignone, che aveva chiuso la prima manche in settima posizione, ha recuperato una posizione nella seconda frazione, chiudendo a +1.23 dalla leader. Davanti a lei anche l’americana Mikaela Shiffrin, quarta a +0. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Essere qui in gara è già un grande successo. " Federica Brignone torna finalmente in pista oggi a Plan de Corones dopo 292 giorni dall'infortunio che l'ha fermata lo scorso aprile in Val di Fassa.

PRIMA MANCHE IN ARCHIVIO Sara Hector domina la prima manche dello slalom gigante di Kronplatz (1:13.54) e va al comando Federica Brignone al rientro fa registrare il 7° tempo mentre Sofia Goggia cade ed è out