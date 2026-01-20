Federica Brignone si presenta al gigante di Kronplatz, prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, dopo un lungo periodo di recupero da un grave infortunio. Settima al termine della prima manche, l’atleta ha condiviso le sue impressioni, sottolineando di aver ritrovato il sorriso e di sentirsi più rilassata. Un importante passo avanti nel suo percorso di ritorno alle competizioni, segnato da un test positivo e dalla consapevolezza di aver superato momenti difficili.

Federica Brignone è settima al termine della prima manche del gigante di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra ha tracciato un primo bilancio del ritorno in gara dopo quasi 300 giorni dal grave infortunio subito ai microfoni di Rai 2 HD. L’azzurra descrive le sensazioni vissute: “ Ero sempre tranquilla in questi giorni, ho detto ‘Che bello, torno in gara’, però poi quando ho messo fuori i bastoni prima ho detto ‘Non so se sono pronta’. Avevo paura di non andare abbastanza profonda, e ho ricercato quello, però sono partita veramente un po’ rigida. In queste condizioni è tosta, poi mi sono ricordata di respirare che ero già dopo il primo intermedio, e da lì è andata un po’ meglio “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone ritrova il sorriso: “Ero un po’ rigida, non sentivo il dolore. Un ottimo test”

Federica Brignone si allena in gruppo: “Il fisico sta bene, ero un po’ combattuta. Non so quando tornerò”Federica Brignone ha ripreso gli allenamenti con il gruppo della Nazionale in Val di Fassa, dopo un periodo di incertezza.

Leggi anche: Federica Brignone, il ritorno col sorriso nel gigante: «Più mi scaldo meglio sto». Come sta l’azzurra

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Brignone ritrova le rivali Scheib e Robinson a Kronplatz: Se me la sento martedì gareggio; Tutto pronto per il grande ritorno di Federica Brignone, convocata per il gigante sulla Erta: domani l'ultima decisione; Goggia leader senza rischi. E l’Italia ritrova Brignone; Federica Brignone torna dopo 292 giorni: Sempre pensato di farcela, ma non c’è giorno senza dolore.

Federica Brignone ritrova il sorriso: Ero un po’ rigida, non sentivo il dolore. Un ottimo test - Federica Brignone è settima al termine della prima manche del gigante di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l'azzurra ha ... oasport.it

Coppa del mondo sci diretta Federica Brignone: segui il suo ritorno a Kronplatz dopo l'infortunio LIVE - La campionessa milanese dopo 292 giorni dalla terribile frattura di tibia e perone rientra a gareggiare nello slalom gigante ... corrieredellosport.it

Sci: Federica Brignone torna in pista nel gigante a Kronplatz. La diretta della prima manche Link nei commenti - facebook.com facebook

Federica Brignone: "Sono orgogliosa di essere qui, è una grande emozione per me. In questi mesi sono successe tante cose ma oggi cercherò di fare del mio meglio. Questo è test importante per me" #EurosportSCI x.com