Federica Brignone il ritorno col sorriso nel gigante | Più mi scaldo meglio sto Come sta l’azzurra

Dopo un lungo periodo di recupero, Federica Brignone torna in gara nel gigante, otto mesi dopo il grave infortunio dello scorso aprile. La skier italiana ha ripreso l’attività con determinazione, sottolineando l’importanza di un buon riscaldamento. In questa fase, l’atleta si concentra sul ritorno alle competizioni, affrontando con serenità e impegno il percorso di ripresa.

Nove mesi dopo il grave infortunio che l’aveva costretta a fermarsi lo scorso aprile, Federica Brignone è tornata a gareggiare in Coppa del Mondo. La sciatrice valdostana ha affrontato la prima manche del gigante sulle nevi di Kronplatz, chiudendo in settima posizione provvisoria. Il suo tempo, 1’14?72, l’ha lasciata a 1?18 dalla svedese Sara Hector, al comando dopo le prime 15 discese. Prima manche amara invece per Sofia Goggia, che si inclina troppo e scivola. Finisce qui il suo gigante. Le italiane qualificate alla seconda manche sono Brignone, Lara Della Mea e Asja Zenere Le sensazioni al rientro: tra rigidità iniziale e fiducia.🔗 Leggi su Open.online

Federica Brignone rivela: “Mi sento meglio in velocità che in gigante e su Milano Cortina…”Federica Brignone, azzurra dello sci alpino, condivide il suo stato di forma in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sci, il ritorno di Federica Brignone nel gigante di Kronplatz 292 giorni dall'infortunio: in testa HectorDopo 292 giorni dall'infortunio, Federica Brignone torna a gareggiare nel gigante di Kronplatz.

Federica Brignone: "Sono orgogliosa di essere qui, è una grande emozione per me. In questi mesi sono successe tante cose ma oggi cercherò di fare del mio meglio. Questo è test importante per me" #EurosportSCI x.com