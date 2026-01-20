Dopo 292 giorni dall’incidente che aveva messo in forse la sua carriera, Federica Brignone torna in gara. Il suo ritorno rappresenta più di un risultato sportivo: è un segnale di determinazione e resilienza. In questo articolo, analizzeremo il suo percorso di recupero e le sfide affrontate, evidenziando l’importanza di questo momento per lo sci alpino italiano.

Un lungo respiro al cancelletto di partenza, poi i bastoncini fuori, la spinta e via. Federica Brignone è tornata lì dove tutto conta, 292 giorni dopo quell’incidente del 3 aprile 2025 agli Assoluti che le aveva devastato il ginocchio sinistro. Il gigante di Kronplatz non era solo una gara di Coppa del Mondo: era una domanda aperta, rivolta al corpo e alla testa. La risposta è arrivata dopo 1’14’’72: si può fare. Settimo posto nella prima manche, qualificazione al secondo round. Un risultato che, preso così, dice poco. Ma dice tantissimo se lo si legge per quello che è: il primo passo vero, competitivo, dopo mesi di dolore, riabilitazione, dubbi e silenzi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Federica Brignone, il ritorno che vale più di qualsiasi risultato

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

