Dopo 292 giorni dall’infortunio in Val di Fassa, Federica Brignone torna in gara in Coppa del Mondo a Kronplatz, conquistando il sesto posto nello slalom gigante. La sciatrice italiana esprime soddisfazione per il rientro, anche se riconosce di dover lavorare ancora sulla fiducia in alcune curve. Un ritorno importante che testimonia il suo impegno e la sua determinazione nel percorso di recupero.

292 giorni dopo il terribile infortunio rimediato in Val di Fassa durante i Campionati Italiani, Federica Brignone è tornata in gara oggi in Coppa del Mondo conquistando un commovente sesto posto nello slalom gigante di Kronplatz. La campionessa iridata in carica della specialità è andata al di là ogni aspettativa, disputando due manche solide (aveva il pettorale 13 nella prima discesa) e chiudendo con un distacco di 1?23 dalla vincitrice austriaca Julia Scheib. “ Tagliare il traguardo e vedere luce verde, poi con tutta la tensione e le emozioni che ho vissuto oggi, è stato veramente difficile, quindi sono contentissima. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone è tornata! “Sono felice, mi manca un po’ di fiducia, in alcune curve frenavo”

