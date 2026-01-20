Fedeli | Boccia ' riformista e rivoluzionaria donna che ha dato senso alla parola impegno'

Boccia, figura riformista e rivoluzionaria, ha rappresentato un esempio di impegno costante nelle istituzioni italiane. La sua dedizione ha contribuito a collegare il lavoro politico alle esigenze della società, offrendo un contributo significativo al progresso del paese. Ricordarla significa valorizzare un percorso di dedizione e passione, che ha lasciato un’impronta importante nel panorama politico e sociale italiano.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - “Oggi ricordiamo una donna che ha dato senso alla parola impegno e che ha attraversato le istituzioni senza mai separarle dalla vita concreta delle persone. Valeria ha fatto politica con le donne e per le donne, per chi lavora, per chi studia, per chi chiede dignità e futuro. In questi giorni abbiamo riletto e ricordato molte sue parole. Una frase, più di altre, ne restituisce la forza e la lucidità: 'Io determinata. sono gli uomini che non sono pronti'. Non era una battuta. Era una diagnosi. Valeria aveva compreso che la libertà delle donne è una prova decisiva della democrazia, un banco di verità che interroga tutti noi uomini". 🔗 Leggi su Iltempo.it

Fedeli: Boccia, 'alla comunità mancherà la sua tenacia'

