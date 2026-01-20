Febbraio al Palapentassuglia | in vendita i biglietti per le partite contro Bergamo Roseto e Torino

Sono aperte le vendite dei biglietti per le prossime partite casalinghe della Valtur Brindisi al Palapentassuglia, contro Bergamo, Roseto e Torino. Il palazzetto conferma la sua solidità come punto di forza della squadra, che finora ha subito una sola sconfitta tra le mura amiche in questa stagione di Serie A2. Acquista i tuoi biglietti e sostieni la squadra nel percorso di crescita e risultati.

BRINDISI - Il fattore PalaPentassuglia si conferma ancora una volta una certezza per una Valtur Brindisi che vuole confermare il trend positivo tra le mura amiche, sconfitta una sola volta a fronte delle undici partite finora disputate a Brindisi in regular season Serie A2. Nel mese di febbraio.

