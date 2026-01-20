Il 20 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa il match di Champions League tra FC Copenaghen e Napoli. In questa occasione, analisi delle formazioni ufficiali, quote e pronostici, con particolare attenzione alle assenze significative per l’allenatore Conte. Il Napoli si gioca una parte importante delle sue possibilità di qualificazione nelle ultime due gare del girone, iniziando da questa trasferta in Danimarca.

Il Napoli in Champions League si gioca tutto nelle ultime due partite del girone, a cominciare dall’ostica trasferta sul campo del Copenhagen di martedì sera. I partenopei hanno 7 punti dopo le prime sei gare e sono in bilico tra la zona playoff e quella delle squadre eliminate, motivo per cui non possono assolutamente sbagliare. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - FC Copenaghen-Napoli (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Tante assenze per Conte

FC Copenaghen-Napoli (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Tante assenze per ConteIl 20 gennaio 2026 alle ore 21:00 si disputa l'incontro tra FC Copenaghen e Napoli, valido per la Champions League.

FC Copenaghen-Napoli (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl match tra FC Copenaghen e Napoli, valido per la fase a gironi della Champions League, si svolgerà il 20 gennaio 2026 alle ore 21:00.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Probabili formazioni Copenaghen-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Neres, Lukaku, Politano, Rrahmani, Elmas, Spinazzola, Vergara e Lang; Copenaghen-Napoli: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Copenaghen-Napoli Champions League, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Champions League, Copenaghen-Napoli: il programma completo della vigilia.

Champions League 2025-2026: FC Copenhagen-Napoli, le probabili formazioniLa squadra allenata da Antonio Conte cerca punti fondamentali in Danimarca, per non perdere il treno dei playoff. sportal.it

Copenaghen-Napoli live dalle 21, le formazioni ufficiali: prima da titolare in Champions per VergaraCopenaghen-Napoli, è il giorno della settima gara della Super Champions League. Entrambe le squadra sono a quota 7 punti e una vittoria oggi potrebbe essere fondamentale per risalire ... ilmattino.it

IL MARE DI NAPOLI NEGLI OCCHI DELLA SIRENETTA DI COPENAGHEN Copenaghen-Napoli: il derby europeo delle sirene. Napoli nasce come Parthenope nel mito greco delle donne-uccello, poi trasformate in donne-pesce. Copenaghen diventa la città d - facebook.com facebook

Copenaghen-Napoli, Hamsik in tribuna. Il figlio Christian ha firmato per l'U17 dei danesi #SkySport #SkyUCL x.com