Gli aggiornamenti FC 26 TOTY portano novità nelle sfide di gioco, con due obiettivi distinti. La prima si concentra sulla varietà e sulla selezione tramite il Player Pick, mentre la seconda offre valutazioni elevate per le SBC più impegnative. Questi cambiamenti rappresentano un passo importante nel percorso di aggiornamento e miglioramento dell’esperienza di gioco, offrendo ai calciatori nuove opportunità di ottenere i “Blu” e rafforzare le proprie squadre.

Le due sfide rilasciate oggi hanno obiettivi diversi: una punta sulla quantità e sulla scelta (il Player Pick), l’altra garantisce valutazioni pesanti per le SBC più costose. 1. 5 of 10 78+ Player Pick: Una scelta vastissima. Questo è probabilmente uno dei Player Pick più interessanti visti finora. A differenza del classico “1 di 3”, qui avrai ben 10 opzioni tra cui scegliere i tuoi 5 giocatori. I Requisiti: Estremamente economici. Dovrai completare due sotto-sfide che richiedono semplicemente giocatori oro comuni.. Perché farlo: Con 10 slot a disposizione, le probabilità di trovare una carta speciale (TOTY o Menzione d’Onore) o una valutazione alta aumentano drasticamente. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Aggiornamenti TOTY: La caccia ai “Blu” entra nel vivo

FC 26 Aggiornamenti Warm-up: Tornano gli 83+ x10 e la Caccia ai DifensoriGli aggiornamenti FC 26 Warm-up offrono nuove opportunità per migliorare il club, tra cui gli 83+ x10 e la Caccia ai Difensori.

FC 26 Caccia al TOTY: Arrivano i Player Pick e gli Upgrade MiratiFC 26 Caccia al TOTY introduce i Player Pick e gli Upgrade Mirati, strumenti pratici per ottimizzare il proprio team.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Svelato l’EA SPORTS FC TEAM OF THE YEAR 2025; EA Sports FC 26: le nomination per il TOTY; EA Sports FC 26: sono state svelate le squadre dell’anno (TOTY); EA Sports FC 26: ecco i TOTY e le due squadre che hanno dominato l’anno.

Gli Attaccanti TOTY sbarcano su FC 26Il momento che definisce l’intera stagione di Ultimate Team è finalmente arrivato. Dopo dodici mesi di prestazioni straordinarie, gol da cineteca e record ... imiglioridififa.com

FC 26 Caccia al TOTY: Arrivano i Player Pick e gli Upgrade MiratiMentre i pacchetti vengono aperti a ritmo frenetico nella speranza di trovare una delle Icone o degli attaccanti blu, queste due sfide diventano il motore ... imiglioridififa.com

Le tue Icons #TOTY sono qui. Absolute cinema. Preparati a giocare @EASPORTSFC @easportsfcit x.com

Un 2025 da ricordare McTominay riceve una menzione d’onore nel #TOTY dopo un anno straordinario! EA SPORTS FC - facebook.com facebook